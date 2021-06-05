Учебное заведение работало под эгидой католической церкви. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций в пятницу, 4 июня.

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Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок,

– говорится в сообщении.

Со своей стороны премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ответственность должна взять на себя католическая церковь.

Политик добавил: "Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад".

Обратите внимание! Останки детей коренных народов на территории интерната в канадском Камлупсе обнаружили в конце мая. По предварительным данным, некоторым из этих несовершеннолетних было не более трех лет. Причины их смертей неизвестны.