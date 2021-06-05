Навчальний заклад працював під егідою католицької церкви. Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 4 червня.

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Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок,

– йдеться у повідомленні.

Зі свого боку прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що відповідальність має взяти на себе католицька церква.

Політик додав: "Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому".

Зверніть увагу! Останки дітей корінних народів на території інтернату в канадському Камлупсі виявили наприкінці травня. За попередніми даними, деяким з цих неповнолітніх було не більше трьох років. Причини їхніх смертей невідомі.