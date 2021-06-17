Україна піднялась на 9 позицій. Відповідний рейтинг країн щорічно складає ООН разом з Фондом Bertelsmann за індексом сталого розвитку. Всього у списку 165 країн.

Читайте також ООН вимагає розслідування щодо знайдених останків 215 дітей у Канаді

Україна зайняла 36 місце в списку ООН

У рейтингу мовиться, що Україна досягла прогресу в 10 з 17 цілей, які визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах.

Ба більше, укладачі рейтингу відзначили, що країна в жодній з базових цілей Україна не погіршила свої позиції.

Також відзначили, що найбільший прогрес Україна показала в досягненні "повсюдної ліквідації бідності у всіх її формах".



Україна на 36 місці у списках ООН / Скриншот звіту ООН