Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров. Этим соглашением Швеция еще раз подтвердила свою поддержку Украине.

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Подписать соглашение уполномочили министра обороны Алексея Резникова.

Сотрудничество Украины и Швеции

Швеция неоднократно заявляла о том, что поддерживает безопасность Украины. Министр обороны Швеции Петер Гультквист в апреле заявил, что государство намерено продолжать способствовать урегулированию войны на Донбассе политико-дипломатическим путем.

На фоне обострения ситуации на востоке Швеция сообщила, что готова к нам направить своих военных. Гультквист отметил, что солидарность с Украиной всегда должна быть четкой.

Распоряжение Кабмина / Фото документа из телеграма Гончаренко

Ситуация на Востоке Украины: последняя информация

За 8 декабря пророссийские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В трехсторонней контактной группе обсудили документ относительно "тишины".

Пока компромисса не удалось найти, поэтому дискуссии продолжаются.

На Донбассе 9 декабря произошла стрельба. Пьяный водитель хотел перебраться через блокпост.

Интересно – о росте угрозы войны в Украине посмотрите блог: смотрите видео

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Украина подпишет со Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Министра обороны Резникова уполномочили на его подписание.