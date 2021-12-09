Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров. Этим соглашением Швеция еще раз подтвердила свою поддержку Украине.

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Подписать соглашение уполномочили министра обороны Алексея Резникова.

Сотрудничество Украины и Швеции

Швеция неоднократно заявляла о том, что поддерживает безопасность Украины. Министр обороны Швеции Петер Гультквист в апреле заявил, что государство намерено продолжать способствовать урегулированию войны на Донбассе политико-дипломатическим путем.

На фоне обострения ситуации на востоке Швеция сообщила, что готова к нам направить своих военных. Гультквист отметил, что солидарность с Украиной всегда должна быть четкой.

Розпорядження

Распоряжение Кабмина / Фото документа из телеграма Гончаренко

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Украина подпишет со Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Министра обороны Резникова уполномочили на его подписание.