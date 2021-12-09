Про це мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів. Цією угодою Швеція вкотре підтвердила свою підтримку Україні.

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Підписати угоду уповноважили міністра оборони Олексія Резнікова.

Співпраця України і Швеції

Швеція неодноразово заявляла про те, що підтримує безпеку України. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст у квітні заявив, що держава має намір продовжувати сприяти врегулюванню війни на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.

На тлі загострення ситуації на Сході Швеція повідомила, що готова до нас направити своїх військових. Гультквіст відзначив, що солідарність з Україною завжди повинна бути чіткою.



Розпорядження Кабміну / Фото документу із телеграму Гончаренка

Ситуація на Сході України: остання інформація

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Україна підпише зі Швецією угоду щодо співробітництва у сфері оборони

Міністра оборони Резнікова уповноважили на її підписання.