Об этом 24 Каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Европе лучше держать Украину внутри своей крепости, чем снаружи.

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ЕС хочет расширить зону безопасности

Божко отметил, что Европа живет в ситуации, где на нее оказывают очень сильное влияние события других стран, на которые она влияет недостаточно. Речь идет и о России, и о Беларуси, а также о Молдове, Грузии и Украине.

То есть для Европы долгосрочным геополитическим, глобальным интересом, растянутым на десятилетие, будет создание как можно более глубокой зоны демократии, правовых механизмов, нормального контроля за государственным аппаратом и доверия,

– сказал глава Центра политических студий "Доктрина".

То есть, по его словам, ЕС нужно расширить зону безопасности, не за счет какого-то буфера из серой зоны, а путем распространения своей практики, норм и стандартов. И европейцы дальше могут строить какие-то общие стабильные планы на более широкие территории.

Евросоюз – средство коллективного выживания

Глава Центра политических студий "Доктрина" отметил, что Европейский Союз – это некое средство коллективного выживания.

Евросоюз – это, по сути, такое средство коллективного выживания, пусть и богатых, но все же маленьких в глобальном измерении стран Европы, которые сталкиваются в конкуренции с такими гигантами, как Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия, которые только совместно могут выработать некую континентального значения оборонную и политику безопасности,

– заявил Божко.

Поэтому, резюмировал он, для коллективного выживания Европе лучше Украину держать внутри своей крепости, чем снаружи. Ведь если бы Россия захватила Украину, то получила бы больше контролируемой территории, человеческих ресурсов, полезных ископаемых и предприятий. Это бы увеличило ее возможности разделения влияния в Европе. А в Евросоюзе это никому не нужно.

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