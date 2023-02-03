Про це 24 Каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, Європі краще тримати Україну всередині своєї фортеці, ніж зовні.

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ЄС прагне розширити зону безпеки

Божко зазначив, що Європа живе в ситуації, де на неї мають дуже сильний вплив події інших країн, на які вона натомість впливає недостатньо. Мовиться і про Росію, і про Білорусь, а також Молдову, Грузію й Україну.

Тобто для Європи довгостроковим геополітичним, глобальним інтересом, розтягнутим на десятиліття, буде створення якомога глибшої зони демократії, правових механізмів, нормального контролю за державним апаратом і довіри,

– сказав голова Центру політичних студій "Доктрина".

Тобто, за його словами, ЄС треба розширити зону безпеки, не якимось буфером із сірої зони, а шляхом поширення своєї практики, норм та стандартів. І європейці далі можуть будувати якісь спільні стабільні плани на якомога ширші території.

Євросоюз – засіб колективного виживання

Голова Центру політичних студій "Доктрина" зауважив, що Європейський Союз – це такий собі засіб колективного виживання.

Євросоюз – це, по суті, такий засіб колективного виживання, хай і заможних, але все-таки маленьких у глобальному вимірі країн Європи, які стикаються у конкуренції з такими гігантами, як Сполучені Штати, Росія, Китай, Індія, які лише спільно можуть виробити якусь континентального значення оборонну й безпекову політику,

– заявив Божко.

Тому, резюмував він, для колективного виживання Європи краще Україну тримати всередині своєї фортеці, ніж зовні. Адже, якби Росія захопила Україну, то отримала би більше контрольованої території, людських ресурсів, корисних копалин та підприємств. Це б збільшило її можливості щодо поділу впливу в Європі. А в Євросоюзі це нікому не потрібно.

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