Депутати Європейського парламенту зазначили, що Україна повинна вступити до ЄС "на підставі заслуг". Про це мовиться у резолюції, яку вони ухвалили 489 голосами.

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Депутати Європарламенту за вступ України в ЄС

489 депутатів ЄП підтримали, що Україні потрібно вступити в ЄС. Проти виступили лиш 36 євродепутатів, утрималися – 49.

Депутати Європарламенту... підтверджують необхідність процесу вступу на підставі заслуг,

– повідомили у Європейському парламенті.

Текст резолюції загалом вимагає, щоб ЄС "працював над початком переговорів щодо вступу та підтримував дорожню карту... для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС". Окремо Європарламент закликає приділити належну увагу відновленню України після війни. Це питання вони просять ретельно обговорити під час саміту Україна – ЄС у Києві.

Окрім цього, євродепутати наголосили на тому, що країни ЄС мають збільшити військову допомогу, а фінансова, політична та гуманітарна підтримка також не повинна припинятися. Для фінансування відновлення ЄП пропонують використовувати російські активи, причому як гроші олігархів, і заморожені резерви ЦБ Росії.

Резолюція містить заклики й до України.

Євродепутати наголосили, що перед вступом до Євросоюзу Україна має провести "суттєві" реформи, щоб відповідати критеріям членства в ЄС.

Вступ – це процес, що ґрунтується на заслугах, що включає дотримання процедур, а також виконання пов'язаних з ЄС реформ та критеріїв вступу,

– заявили депутати ЄП.

Довідка. Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня того ж року Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Для повноцінного входження до складу ЄС країні потрібно виконати Копенгагенські критерії, які встановили для всіх кандидатів у 1993 році. Серед них: наявність стабільних державних інститутів, дієва ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена союзу. Окремо Україна зобов'язалася виконати 7 умов, включаючи проведення судової реформи, боротьбу з корупцією тощо.