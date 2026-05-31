Украина получила от Берлина передовую немецкую зенитно-ракетную систему IRIS-T, предназначенную для уничтожения широкого спектра воздушных целей.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Что Германия передала Украине?

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии. Он выразил благодарность Берлину за поддержку, и добавил, что благодаря переданным системам ПВО удалось спасти тысячи жизней.

В то же время он отметил, что Украина нуждается в ракетах к зенитным комплексам, чтобы иметь достаточно возможностей для отражения атак. Также президент напомнил о новом пакете поддержки от Швеции, в частности об истребителях Gripen.

Программа PURL – есть новые взносы в этом году, и поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибаллистическая защита – один из ключевых приоритетов для Украины,

– написал он.

Кроме вышеупомянутого, украинский президент подчеркнул, что усиление систем противовоздушной обороны позволит лучше защитить украинцев и лишить Россию одного из ее ключевых преимуществ. Он поблагодарил партнеров за поддержку.

Также Владимир Зеленский выразил благодарность за готовность союзников реагировать на дальнейшую эскалацию со стороны Москвы. По его мнению, Россия должна понимать, что продолжение войны и попытки ее расширения будут иметь последствия.

Напомним, что Украина получит 16 шведских истребителей Gripen вместе с ракетами Meteor, дальность поражения которых составляет более 200 километров. Первые вышеупомянутые самолеты могут прибыть уже до конца текущего года.