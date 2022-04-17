Золото завоевал Родион Ситдиков. Об этой победе рассказали на странице национальной команды в фейсбуке. В целом первый день соревнований принес нашей сборной 3 медали – золотую, серебряную и бронзовую.

Внимание Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игр непокоренных" со словами поддержки Украины

Ветеран и легкоатлет победил в толкании ядра с результатом 9,46 метра.

Гордимся безгранично! Украинцы – действительно непокоренные,

– прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграме.

Другие достижения украинской сборной

В целом украинская сборная Invictus Games завоевала 3 медали, из них одну – золотую уже в первый день соревнований:

Родион Ситдиков в толкании ядра стал лучшим и принес первое золото нашей команде.

Еще 2 медали украинцы завоевали в прыжках в длину: Артем Лукашук стал вторым в своей категории, а Иван Герецун – третьим.

Что такое "Игры непокоренных" Invictus Games – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Игры основал принц Гарри. В них участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

Украина завоевала первое золото / Фото Invictus Games