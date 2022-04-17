Золото виборов Родіон Сітдіков. Про цю перемогу розповіли на сторінці національної команди у фейсбуці. Загалом перший день змагань приніс нашій збірній 3 медалі – золоту, срібну та бронзову.
Увага Принц Гаррі виступив на церемонії відкриття "Ігор нескорених" зі словами підтримки України
Ветеран та легкоатлет переміг у штовханні ядра з результатом 9,46 метрів.
Пишаємося безмежно! Українці – справді нескорені,
– прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі.
Інші здобутки української збірної
Загалом українська збірна Invictus Games здобула 3 медалі, з них одну – золоту вже першого дня змагань:
- Родіон Сітдіков у штовханні ядра став найкращим і приніс перше золото нашій команді.
- Ще 2 медалі українці здобули у стрибках у довжину: Артем Лукашук став другим у своїй категорії, а Іван Герецун – третім.
Що таке "Ігри нескорених"
Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі.
У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.
Україна здобула перше "золото" / Фото Invictus Games