И это уже полученные Украиной самолеты F-16 успешно сделали. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что 31 июля ВСУ сбили все 89 ударных беспилотников.

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Стратегия оккупантов – уничтожить инфраструктуру Украины

Шейтельман отметил, что 10 самолетов F-16 недостаточно, чтобы напугать российскую армию. Однако он уверен, что влияние на россиян от американских истребителей уже есть. По его словам, сейчас одна из стратегий России – это уничтожить украинскую инфраструктуру, в первую очередь – энергетическую.

"F-16 начали работать на прошлой неделе, они сбили все 89 дронов. И россияне вероятно остановили ракетный удар из Каспийского моря, когда поняли, что Украина использует F-16. Россияне летают, не запуская ракеты, потому что увидели, что это бессмысленно. Крылатая ракета стоит ориентировочно 10 миллионов долларов. Вот выстрелят они, например 20 ракет, стоимостью 200 миллионов, а F-16 их собьет", – озвучил политтехнолог.

Шейтельман уверен, что в Украине будет флот самолетов F-16, напомнив, что в дальнейшем ожидается передача истребителей от Дании, Нидерландов, Норвегии, Бельгии и США. Однако, по его словам, главная ныне проблема Украины заключается в недостаточном количестве пилотов для F-16.

Обучение украинских пилотов – это длительный процесс. Он требует слаженности экипажей. Сейчас идет подготовка курсантов, которые к моменту получения следующих самолетов F-16, уже будут обучены.