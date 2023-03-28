Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, какие западные танки уже приехали в Украину, а также оценил, как это влияет на врага. В частности, оккупанты, похоже, уменьшают количество атак и, возможно, переходят в оборону.

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Германию можно похвалить: сколько Leopard 2 уже в Украине

Запад не испугался ядерных угроз России и не собирается уменьшать военную помощь для контрнаступления Сил обороны Украины. В частности, накануне Германия передала 18 танков Leopard 2 А6. Они уже в Украине.

Сегодня министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что взятые на себя обязательства по военной помощи для Украины Германия выполняет в обещанные сроки, а значит, на немцев можно положиться.

Также Писториус добавил, что танки прибыли с необходимым запасом боеприпасов и запасными частями. Министр убежден, что эта военная техника будет иметь решающее значение на фронте в Украине. А еще он добавил, что в конце концов Германия передала украинской стороне на 4 танка больше, чем было согласовано ранее.

И на этом моменте Бориса Писториуса действительно можно похвалить, ведь Украина получила сегодня и от Португалии три танка Leopard 2A6. И здесь следует добавить, что ранее Португалия сообщила, что ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта танков "Леопард", ведь они не были в лучшем состоянии.

Сейчас Португалия передала их в полностью исправном состоянии, а это значит, что Германия все же предоставила Португалии все необходимое.

Что касается Германии, то следует добавить, что эта страна передала не только 18 танков "Леопард 2", но и еще около 40 единиц БМП "Мардер", крайне необходимых для ведения слаженных общевоенных боев.

В список стран, которые передали танки, следует добавить и Норвегию. Ведь еще 20 марта вооруженные силы Норвегии сообщили, что Украина получила от страны восемь танков "Леопард 2".

Первые Challenger 2 прибыли в Украину

Вместе с тем, только вчера обсуждали, что украинские экипажи танков "Челленджер 2" вернулись с учений в Великобритании. А уже сегодня министр обороны Украины Алексей Резников показал прибывшие в Украину танки Challenger 2.

Хотя добавил, ранее министр обороны Британии загадочно намекал, что эти танки будут доставлены в Украину ближе к маю, а может, и к Пасхе. Однако они уже в Украине.

Алексей Резников уже успел опробовать один из британских танков и, по его словам, скоро британские танки отправят на выполнение боевых задач.

Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо, Риши Сунак, Бен Уоллес и британский народ,

– сказал Резников.

Однако если внимательно присмотреться к видео, которое обнародовал Резников, то можно увидеть на кадрах еще и американские БМП Stryker и Cougar и немецкие Marder.

Известно, что, кроме 14 танков Challenger 2, Британия отправила Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Кстати, на них также завершили обучение уже две группы наших артиллеристов.

Россияне готовятся к обороне

На фоне информации, что Украина начала получать западную бронетехнику, на линии фронта враг действительно готовится к обороне.

В частности, по данным Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отразили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заверил, что количество боевых столкновений в Бахмуте в последние три дня уменьшилось. Хотя Череватый не берется утверждать, что это связано с угасанием наступления оккупантов.

Последние три дня можно анализировать, что количество боестолкновений несколько уменьшилось, но я думаю, здесь нужен серьезный анализ – это может быть определенная перегруппировка войск. Поэтому ближайшие дни-неделя покажут, что является причиной на самом деле. Бахмут остается основным направлением удара неприятеля. За минувшие сутки враг только у самого города Бахмут 70 раз наносил удары. Произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого города,

– сказал он.

Также командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заверил, что цель украинских защитников истощить силы врага и нанести России тяжелые потери на Бахмутском направлении.

Он отметил, что россияне пытаются сконцентрировать главные усилия на Бахмутском направлении. Оккупанты хотят окружить и захватить Бахмут.

Какая цель Сил обороны Украины под Бахмутом

В то же время, он пояснил, что главная цель ВСУ на Бахмутском направлении – удержать врага и максимально истощить его. По словам Сырского, это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу.

Что касается еще одного горячего направления – Авдеевки, то Британская разведка сообщает, что в последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по оцеплению города. Однако российские войска достигли лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

Как отмечается в сводке, российский 10-й танковый полк, скорее всего, потерял большую часть своих танков, пытаясь оцепить Авдеевку с юга.

Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

По данным разведки, этот армейский корпус проходил обучение и согласование в Беларуси, но все равно не показывает выдающихся результатов на поле боя.