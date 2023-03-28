Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, які західні танки вже приїхали в Україну, а також оцінив, як це впливає на ворога. Зокрема, окупанти, схоже, зменшують кількість атак і, можливо, переходять в оборону.

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Німеччину можна похвалити: скільки Leopard 2 вже в Україні

Захід не злякався ядерних погроз Росії і не збирається зменшувати військову допомогу для контрнаступу Сил оборони України. Зокрема, напередодні Німеччина передала 18 танків Leopard 2 А6. Вони вже в Україні.

Сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги для України Німеччина виконує в обіцяні строки, а отже на німців можна покластися.

Також Пісторіус додав, що танки прибули з необхідним запасом боєприпасів та запасними частинами. Міністр переконаний, що ця військова техніка матиме вирішальне значення на фронті в Україні. А ще він додав, що зрештою Німеччина передала українській стороні на 4 танки більше, ніж було погоджено раніше.

І на цьому моменті Бориса Пісторіуса дійсно можна похвалити, адже Україна отримала сьогодні і від Португалії три танки Leopard 2A6. І тут варто додати, що раніше Португалія повідомила, що веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків "Леопард", адже вони були не в найкращому стані.

Наразі ж Португалія передала їх у повністю справному стані, а це значить, що Німеччина все ж надала Португалії все необхідне.

Щодо Німеччини, то варто додати, що ця країна передала не лише 18 танків "Леопард 2", але і ще близько 40 одиниць БМП "Мардер", які вкрай необхідні для ведення злагоджених загальновійськових боїв.

До переліку країн, які передали танки варто додати і Норвегію. Адже ще 20 березня Збройні сили Норвегії повідомили, що Україна отримала від країни вісім танків "Леопард 2".

Перші Challenger 2 прибули в Україну

Разом з тим, лише вчора обговорювали те, що українські екіпажі танків "Челленджер 2" повернулися з навчань у Великій Британії. А вже сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков показав танки Challenger 2, які прибули в Україну.

Хоча додав, раніше міністр оборони Британії загадково натякав, що ці танки буде доставлено в Україну ближче до травня, а може і Великодня. Однак вони вже в Україні.

Олексій Резніков вже встиг випробувати один з британських танків і, за його словами, невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань.

Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини візьмуться до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ,

– сказав Резніков.

Однак, якщо уважно придивитися до відео, яке оприлюднив Резніков, то можна побачити на кадрах ще й американські БМП Stryker та Cougar та німецькі Marder.

Відомо, що окрім 14 танків Challenger 2, Британія відправила Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90. До речі, на них так само завершили навчання вже дві групи наших артилеристів.

Росіяни готуються до оборони

На тлі інформації, що Україна почала отримувати західну бронетехніку, на лінії фронту ворог, схоже, дійсно готується до оборони.

Зокрема, за даними Генштабу, за минулу добу Збройні Сили України відбили 62 атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий запевнив, що кількість боєзіткнень у Бахмуті в останні три дні зменшилась. Хоча Череватий не береться запевняти, що це повʼязано зі згасанням наступу окупантів.

Останні три дні можна аналізувати, що кількість боєзіткнень дещо зменшилася, але я думаю, тут потрібен серйозний аналіз – це може бути певне перегрупування військ. Тому найближчі дні-тиждень покажуть, що є причиною насправді. Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. За минулу добу ворог тільки біля самого міста Бахмут 70 разів завдавав ударів. Відбулося 19 боєзіткнень, 14 з яких в районі самого міста,

– сказав він.

Також командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський запевнив, що мета українських захисників виснажити сили ворога і завдати Росії тяжких втрат на Бахмутському напрямку.

Він зазначив, що росіяни намагаються сконцентрувати головні зусилля на Бахмутському напрямку. Окупанти хочуть оточити та захопити Бахмут.

Яка мета Сил оборони України під Бахмутом

Водночас він пояснив, що головна мета ЗСУ на Бахмутському напрямку – стримати ворога і максимально виснажити його. За словами Сирського, це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу.

Що стосується ще одного гарячого напрямку – Авдіївки, то Британська розвідка повідомляє, що останніми днями Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня.

Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

За даними розвідки, цей армійський корпус проходив навчання та злагодження в Білорусі, але все одно не показує видатних результатів на полі бою.