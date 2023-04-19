В такой полутаинственности есть важное для Украины преимущество. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Федоров заметил, что украинцы хотят знать, какая именно ПВО будете защищать небо, но еще больше эту информацию хочет узнать разведка противника. Однако украинское военно-политическое руководство не будет облегчать им работу, поэтому о точных модификациях полученного оружия не говорится.

Почему IRIS-T приехали с задержкой

Также известно, что украинские силы обороны получили батарею ПВО IRIS-T, однако было объявлено, что она должна была приехать еще до конца 2022 года.

Военный эксперт предположил, что причиной задержки были технические проблемы.

Это крайне сложная аппаратура с огромным количеством элементов, каждый из которых требует настройки, отработки и т.д.

– добавил говорящий.

Он рассказал, что эти системы ПВО достаточно новые, в боевых ситуациях, вероятно, они не использовались немцами. И их стоило привести в надлежащий вид, если это сделали, можно ожидать, что следующие батареи появятся в Украине в более или менее ожидаемые сроки.

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Оружие не только для защиты

Кроме того, европейским союзникам в Украине всегда легче поставлять средства ПВО, чем авиацию. Ведь всегда можно заявить, что это оборонительное оружие, защищающее жизнь людей, поэтому вопросов к ним не должно возникать.

Но это лишь часть правды, если это оружие используется для защиты наступающего войска, его тоже фактически можно считать наступательным оружием,

– заметил аналитик.

Федоров убежден, что количество российских ракет, которые могут использоваться для ударов по гражданским и военным объектам, постоянно уменьшается. Ведь объемы использования ракет за последние месяцы явно превышали производственные мощности врага.

По данным украинской разведки, Россия может производить около 40 ракет в месяц, но это лишь около половины количества, которое россияне обычно использовали во время массированных атак по Украине. Федоров убежден, что сейчас нет оснований полагать, что ситуация может измениться к лучшему.

Украина получает больше ПВО