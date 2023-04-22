Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина еще нуждается в некотором западном оружии, чтобы сложился "пазл", сообщает 24 Канал.

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Patriot позволят держать российские самолеты чуть дальше

На некоторых участках фронта враг чаще стал атаковать Украину управляемыми авиационными бомбами. По словам Игната, немного решить эту проблему смогут системы ПВО Patriot. Этот комплекс имеет большую дальность, чем С-300, поэтому повлияет на защиту украинского неба.

Кроме ЗРК Patriot Украина также ожидает системы SAMP/T и NASAMS. Эти дальнобойные комплексы очень усилят противовоздушную оборону и будут способствовать защите от российских авиабомб.

Теперь на определенных направлениях, где противник применит свои Су-35 для сброса авиабомб, мы стали сильнее. По крайней мере, российские самолеты будут держаться немного дальше нашей границы,

– подчеркнул Игнат.

Какого оружия не хватает украинским защитникам

Сейчас у Украины фактически весь спектр западного вооружения, которое обещали партнеры. Однако Игнат заявил, что ВСУ еще нуждается в другой технике, чтобы усилить защиту.

Системы ПВО не смогут максимально оградить украинское небо от российских авиабомб и свести риск их использования к нулю. По словам Игната, для этого необходимы современные самолеты типа F-16.

"У нас уж есть Patriot. И есть фактически весь спектр того западного вооружения, который нам обещали партнеры. Ну и чтобы "пазл" сложился, его надо дополнить еще F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты, и вообще вся Украина", – заявил Игнат.

ЗРК Patriot защищают украинское небо