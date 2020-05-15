Украина получит 1,2 миллиарда евро и 135 миллионов долларов помощи: куда пойдут деньги

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение со Всемирным банком. Согласно ему, Украина получит 135 миллионов долларов на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". В то же время Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями COVID-19.

Минздрав при содействии Минфина подписал соглашение со Всемирным банком 15 мая. Об этом сообщили на странице Министерства финансов Украины в фейсбуке.

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Куда пойдут 135 миллионов долларов от Всемирного банка

Известно, что 35 миллионов долларов из этой суммы пойдут на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

из этой суммы пойдут на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19. 20 миллионов долларов используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиления способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиления способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины. 15 миллионов долларов – для дополнительного финансирования медицинских учреждений, участвующих в выявлении и лечении случаев COVID-19.

– для дополнительного финансирования медицинских учреждений, участвующих в выявлении и лечении случаев COVID-19. Кроме того, деньги пойдут на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Что известно о проекте "Улучшение здравоохранения на службе у людей"?Проект финансируется в результате займа Международного банка реконструкции и развития в сумме 214,73 миллиона долларов США, реализуется с июня 2015 года и направлен на модернизацию системы здравоохранения в восьми областях Украины.



По состоянию на апрель 2020 года Украина получила 133,28 миллиона долларов. Проект должен закончиться 31 марта 2022 года.

Еврокомиссия выделила Украине 1,2 миллиарда евро

Кроме того, Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями COVID-19. За это проголосовали 547 членов Европарламента, передает Интерфакс-Украина.

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Против проголосовали 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании. Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

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