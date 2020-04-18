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      В ЕС приняли программу поддержки и восстановления экономики после коронавирусного кризиса

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      В ЄС ухвалили програму підтримки та відновлення економіки / ukrinform.ua

      Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, за фискальные мероприятия и поддержку ликвидности для борьбы с распространением COVID-19. Однако в Европарламенте считают, что нужен дополнительный пакет мер.

      Про ухвалення заходів поточної підтримки та подальшого відновлення економіки Євросоюзу повідомляє пресслужба Європарламенту.

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      Парламентарі проголосували за фіскальні заходи ЄС та підтримку ліквідності для боротьби з пандемією,
      – йдеться у повідомленні.

      Крім того, схвалили випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

      Однак Європі ще потрібен додатковий пакет заходів щодо відновлення економіки, який буде фінансуватися завдяки

      • збільшенню довгострокового бюджету;
      • зростання наявних фондів і фінансових інструментів;
      • випуску "бондів відновлення", гарантованих бюджетом ЄС.

      Що пропонують депутати Європарламенту

      • основою пакету заходів зробити Європейський "Зелений курс" та цифровізацію. Адже це повинне дати поштовх економіці;
      • виступають за створення постійної Європейської системи перестрахування безробіття;
      • сформувати Фонд "коронавірусної" солідарності ЄС на суму не меншу, ніж 50 мільярдів євро. Гроші будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь;
      • збільшити в ЄС виробництво ліків, медичних матеріалів та обладнання.

      Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Європі зафіксували 1 мільйон 29 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 96 тисяч людей, одужали – 289 тисяч. Найбільше інфікувань виявили в Іспанії, Італії, Франції.


      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Деньги Европарламент Евросоюз
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