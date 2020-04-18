В ЕС приняли программу поддержки и восстановления экономики после коронавирусного кризиса

Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, за фискальные мероприятия и поддержку ликвидности для борьбы с распространением COVID-19. Однако в Европарламенте считают, что нужен дополнительный пакет мер.

Про ухвалення заходів поточної підтримки та подальшого відновлення економіки Євросоюзу повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Парламентарі проголосували за фіскальні заходи ЄС та підтримку ліквідності для боротьби з пандемією,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, схвалили випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

Однак Європі ще потрібен додатковий пакет заходів щодо відновлення економіки, який буде фінансуватися завдяки

збільшенню довгострокового бюджету;

зростання наявних фондів і фінансових інструментів;

випуску "бондів відновлення", гарантованих бюджетом ЄС.

Що пропонують депутати Європарламенту

основою пакету заходів зробити Європейський "Зелений курс" та цифровізацію . Адже це повинне дати поштовх економіці;

. Адже це повинне дати поштовх економіці; виступають за створення постійної Європейської системи перестрахування безробіття ;

; сформувати Фонд "коронавірусної" солідарності ЄС на суму не меншу, ніж 50 мільярдів євро. Гроші будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь;

Гроші будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь; збільшити в ЄС виробництво ліків, медичних матеріалів та обладнання.

Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Європі зафіксували 1 мільйон 29 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 96 тисяч людей, одужали – 289 тисяч. Найбільше інфікувань виявили в Іспанії, Італії, Франції.



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