В ЄС ухвалили програму підтримки та відновлення економіки після коронавірусної кризи
Європарламент проголосував за пакет заходів підтримки та відновлення економіки ЄС після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Зокрема, за фіскальні заходи та підтримку ліквідності для боротьби з поширенням COVID-19. Однак в Європарламенті вважають, що потрібен додатковий пакет заходів.
Про ухвалення заходів поточної підтримки та подальшого відновлення економіки Євросоюзу повідомляє пресслужба Європарламенту.
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Парламентарі проголосували за фіскальні заходи ЄС та підтримку ліквідності для боротьби з пандемією,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, схвалили випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.
Однак Європі ще потрібен додатковий пакет заходів щодо відновлення економіки, який буде фінансуватися завдяки
- збільшенню довгострокового бюджету;
- зростання наявних фондів і фінансових інструментів;
- випуску "бондів відновлення", гарантованих бюджетом ЄС.
Що пропонують депутати Європарламенту
- основою пакету заходів зробити Європейський "Зелений курс" та цифровізацію. Адже це повинне дати поштовх економіці;
- виступають за створення постійної Європейської системи перестрахування безробіття;
- сформувати Фонд "коронавірусної" солідарності ЄС на суму не меншу, ніж 50 мільярдів євро. Гроші будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь;
- збільшити в ЄС виробництво ліків, медичних матеріалів та обладнання.
Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Європі зафіксували 1 мільйон 29 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 96 тисяч людей, одужали – 289 тисяч. Найбільше інфікувань виявили в Іспанії, Італії, Франції.
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