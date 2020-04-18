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      В ЄС ухвалили програму підтримки та відновлення економіки після коронавірусної кризи

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      В ЄС ухвалили програму підтримки та відновлення економіки / ukrinform.ua

      Європарламент проголосував за пакет заходів підтримки та відновлення економіки ЄС після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Зокрема, за фіскальні заходи та підтримку ліквідності для боротьби з поширенням COVID-19. Однак в Європарламенті вважають, що потрібен додатковий пакет заходів.

      Про ухвалення заходів поточної підтримки та подальшого відновлення економіки Євросоюзу повідомляє пресслужба Європарламенту.

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      Парламентарі проголосували за фіскальні заходи ЄС та підтримку ліквідності для боротьби з пандемією,
      – йдеться у повідомленні.

      Крім того, схвалили випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

      Однак Європі ще потрібен додатковий пакет заходів щодо відновлення економіки, який буде фінансуватися завдяки

      • збільшенню довгострокового бюджету;
      • зростання наявних фондів і фінансових інструментів;
      • випуску "бондів відновлення", гарантованих бюджетом ЄС.

      Що пропонують депутати Європарламенту

      • основою пакету заходів зробити Європейський "Зелений курс" та цифровізацію. Адже це повинне дати поштовх економіці;
      • виступають за створення постійної Європейської системи перестрахування безробіття;
      • сформувати Фонд "коронавірусної" солідарності ЄС на суму не меншу, ніж 50 мільярдів євро. Гроші будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь;
      • збільшити в ЄС виробництво ліків, медичних матеріалів та обладнання.

      Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Європі зафіксували 1 мільйон 29 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 96 тисяч людей, одужали – 289 тисяч. Найбільше інфікувань виявили в Іспанії, Італії, Франції.


      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Гроші Європарламент Євросоюз
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