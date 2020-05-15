Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, Україна отримає 135 мільйонів доларів на додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Водночас Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками COVID-19.

МОЗ за сприянням Мінфіну підписало угоду зі Світовим банком 15 травня. Про це повідомили на сторінці Міністерства фінансів України у фейсбуці.

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Куди підуть 135 мільйонів доларів від Світового банку

Відомо, що 35 мільйонів доларів з цієї суми спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19.

з цієї суми спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19. 20 мільйонів доларів використають на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.

використають на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України. 15 мільйонів доларів – для додаткового фінансування медичних закладів, які беруть участь у виявленні та лікуванні випадків COVID-19.

– для додаткового фінансування медичних закладів, які беруть участь у виявленні та лікуванні випадків COVID-19. Крім того, гроші підуть на інші заходи у межах впровадження реформи системи охорони здоров'я та зміцнення потенціалу НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Що відомо про проєкт "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"?Проєкт фінансується внаслідок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у сумі 214,73 мільйона доларів США, реалізується з червня 2015 року та спрямований на модернізацію системи охорони здоров'я у восьми областях України.



Станом на квітень 2020 року Україна отримала 133,28 мільйона доларів. Проєкт має закінчитися 31 березня 2022 року.

Єврокомісія виділила Україні 1,2 мільярда євро

Окрім того, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками COVID-19. За це проголосували 547 члени Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна.

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Проти проголосували 93 депутати з 687, які взяли участь у голосуванні. Тепер пропозицію Єврокомісії ще повинен затвердити Рада ЄС.

Що відомо про позики для України