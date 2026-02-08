Есть договоренности о 150 Gripen и 100 Rafale, – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал передачу новых самолетов Украине. Когда это произойдет, не известно. Также он не уточнил, кто именно предоставит авиацию.

Важно, что президент заявил об этом, общаясь с преподавателями и студентами Киевского авиационного института (КАИ). Мероприятие состоялось по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова.

Какие самолеты передадут Украине и сколько их?

Как отметил Зеленский, авиация во время войны является острым и горячим приоритетом для государства. Речь прежде всего о военной авиации.

Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. На наш взгляд, это лучшие самолеты в мире,

– сказал глава государства.

По его словам, F-16, которые есть на вооружении Украины, тоже достаточно хорошие. Но они не новые. Самолеты, которые обещают передать партнеры, будут новыми.

Интересно! В октябре 2025 года говорилось, что Украина подписала соглашение с Швецией на закупку от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Судна могут поставить в начале 2026 года. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала заявил, что это одна из самых масштабных сделок для Украины. Потому что раньше наше государство не получало новой авиации.

Кроме этого, Зеленский пообещал поднимать и развивать гражданскую авиацию, потому что она также важна. Более предметно этим займутся после войны.

Гарант намекнул на возможные новые программы в университете, которые будут разрабатывать вместе с Воздушными силами.

Обратите внимание! Президент предоставил КАИ (бывший НАУ) статус национального университета. Реорганизация НАУ стала первым шагом к внедрению корпоративной модели управления университетами.

