Украина получит ATACMS и сможет разрушить Крымский мост, – сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм, который был в Киеве 18 марта, дал брифинг. На мероприятии были журналисты 24 Канала. Рассказываем, что говорил сенатор об оружии для Украины.

Линдси Грэм не считает Путина легитимным. Хоть ему нарисовали 87% поддержки, это вряд ли правдивые данные. Грэм обратится к администрации Байдена, чтобы признать Россию государством – спонсором терроризма в соответствии с законодательством США.

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Что сенатор сказал об оружии от США

Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка отправит в Украину оружие, которое вам крайне необходимо, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян в 2024-м, вы получите ATACMS и разрушите мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных,

– высказался он.

Еще Грэм вспомнил о боеприпасах и истребителях F-16. Наше государство должно получить больше снарядов 155-го калибра, которых так не хватает, и, вероятно, сможет задействовать F-16 в этом году.

Сенатор выразил восхищение украинцами, которым все в феврале 2022-го предсказывали скорое поражение. Впрочем, он подчеркнул: следует принять законопроект о мобилизации, чтобы у ВСУ были свежие силы.

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Почему этот визит важен

Линдси Грэм – сенатор от Республиканской партии. А именно от нее на президентских выборах будет баллотироваться Дональд Трамп. Поэтому Грэм, вероятно, может повлиять на Трампа или по крайней мере на своих однопартийцев.

Сенатор известен своей поддержкой Украины. Владимир Зеленский отметил, что они говорили о дальнейшем сотрудничестве и о том, что шаги должны быть эффективными, дальновидными и "дальнобойными".

Президент пояснил: очень важно, чтобы свобода и демократия выиграли в войне против России. В противном случае "российская агрессия и хаос будут расползаться по миру".

Кстати, именно ракеты ATACMS, а также системы Patriot, самолеты F-16 и артиллерия являются основными потребностями Сил обороны.