Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, изначально F-16 задумывались как зенитно-ракетный комплекс как раз для борьбы с крылатыми ракетами.
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"Думаю, что первые несколько пар таких самолетов начнут работать как зенитно-ракетный комплекс. F-16 изначально задумывались как зенитно-ракетный комплекс именно для борьбы с крылатыми ракетами. Под ракету AIM-9 Sidewinder, затем AIM-7 Sparrow. Только последние десятилетия появилась дальнобойная ракета AIM-120 AMRAAM", – сказал он.
Могут изменить ситуацию на поле боя
Петр Черник отметил, что достаточное количество самолетов F-16, снаряженное крылатыми авиабомбами AGM-154 JSOW, могло бы изменить ход войны на отдельном плацдарме.
Машина может успешно уничтожать на расстояниях до 100 – 120 километров все, что есть в их воздухе. Имеет отличную систему прицеливания, прекрасный радар и совершенствуется. Может работать на больших расстояниях с подобными себе. При достаточном количестве дальнобойных ракет воздух – воздух можно существенно изменить ситуацию на поле боя,
– убежден военный эксперт.
Черник о преимуществах истребителей F-16: смотрите видео
F-16 для Украины: последние новости
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что истребители F-16 доставят в тренировочный центр в Румынии в течение двух недель. По словам Рютте, все будет готово к дальнейшим учениям украинских пилотов.
- Известно, что США уже учат украинских пилотов на истребителях F-16. Учения летчиков проходят на самолетах Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.
- Звучат разные термины завершения учений украинских пилотов. Однако, как объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, время для каждого летчика будет индивидуальным. Пилоты, наученные управлять F-16, будут прибывать в Украину постепенно.