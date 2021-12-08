Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, речь идет и о противовоздушной обороне, и о тяжелом вооружении.
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"Если будет реальная угроза возобновления вооруженного конфликта и вторжения России в Украину – мы получим любое оружие, которое обеспечит нам победу над Россией", – сказал Жданов.
Начиная от систем большой дальности, заканчивая даже, возможно, тяжелым вооружением,
– заверил военный эксперт.
Украина уже имеет преимущества
По словам Жданова, по состоянию на сегодня Украина уже имеет преимущество, доминирование над Россией.
У нас есть высокоточное оружие. Оно роботизированное и применяется дистанционно под руководством оператора, а не военнослужащего с оружием в руках. Я имею в виду и беспилотные летательные аппараты, и береговой ракетный комплекс "Нептун", и радиолокационные комплексы, которые разрабатываются и, надеюсь, будут закуплены для ВСУ Украины.
США усиливает и другие страны
Как отметил эксперт, сейчас американские войска перебрасывают в Польшу, они заселяются на новейшую военную базу. Таким образом США усиливает страны.
"Также, думаю, будет форсированное или ускоренное развертывание системы противоракетной обороны, которая опирается на Румынию, Польшу и страны Балтии. Она делает такую дугу наблюдения и раннего определения узких баллистических ракет из России", – добавил Жданов.
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