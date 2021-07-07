Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на Конференции реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

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О создании "москитного флота" в Украине заговорили на фоне обострения на Донбассе и регулярным бряцанием оружием России. Таран констатировал, что сейчас у Украины нет оружия, которое могло бы остановить наступление России с моря.

Прямо сейчас мы создаем "москитный флот". Мы стараемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях,

– отметил он.

Министр обороны выразил надежду, что в Украине будет несколько маленьких кораблей "москитного флота" не позднее, чем в следующем году. Они будут с настоящими боевыми способностями:

с современными противокорабельными ракетами,

средствами против электронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам.

Что такое "москитный флот"

Это совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых и ракетных.

Как помогут США и Великобритания

Ожидается, что в "Москитном флоте" будут задействованы малые корабли, которые передадут США и Британия. Стоит добавить, что США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI. Это – современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.