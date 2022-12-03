Преимущества наземных беспилотников рассказал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Как наземные беспилотники THeMIS усилят ВСУ

По словам Назарова, данный вид гусеничной техники будет фактически расчищать путь к победе Украины. Эти беспилотные наземные аппараты могут использоваться для:

эвакуации раненых,

подвоза боеприпасов,

расчистки маршрутов движения

Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем. Благодаря мощному агрегату, беспилотники THeMIS могут перевозить до 750 килограммов.

Что следует знать о THeMIS

Наземный беспилотник оснащен камерами, которые позволяют проверять опасные зоны, чтобы не подвергать риску военнослужащих. Наземный беспилотник управляется с помощью пульта ДУ. Более того, аппарат можно запрограммировать без помощи других перемещения меж точками.

Обратите внимание! Эстонская компания-производитель робототехники Milrem Robotics в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann поставит в Украину 14 наземных беспилотников THeMIS. Часть из них Украина получит в 2022 году, часть – в следующем. Проект финансируется Министерством обороны Германии.

THeMIS используется уже в 16 странах, включая восемь членов НАТО:

Эстонией,

Францией,

Германией,

Нидерландами,

Норвегией,

Испанией,

Великобританией,

США.

Ранее эстонский посол в Украине Каймо Кууск заявил, что Эстония уже передала ВСУ THeMIS. Этот беспилотник стремится максимально заменить людей на поле боя. Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и может развивать скорость до 20 км/ч.