Переваги наземних безпілотників розповів речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Важливо Ударний дрон Bayraktar Akinci вперше провів тестовий удар керованими бомбами

Як наземні безпілотники THeMIS підсилять ЗСУ

За словами Назарова, даний вид гусеничної техніки фактично розчищатиме шлях до перемоги України. Ці наземні безпілотні апарати можуть використовуватися для:

евакуації поранених,

підвезення боєприпасів,

розчищення маршрутів руху.

Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном. Завдяки потужному агрегату безпілотники THeMIS можуть перевозити до 750 кілограмів.

Що варто знати про THeMIS

Наземний безпілотник оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, щоб не наражати на ризик військовослужбовців. Наземний безпілотник управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Більш того, апарат можна запрограмувати самостійно переміщення між точками.

Зверніть увагу! Естонська компанія-виробник робототехніки Milrem Robotics у співпраці з німецькою оборонною компанією Krauss-Maffei Wegmann поставить в Україну 14 наземних безпілотників THeMIS. Частину з них Україна отримає у 2022 році, а частину – наступного. Проект фінансується Міністерством оборони Німеччини.

THeMIS використовується вже у 16 країнах, включно з вісьмома членами НАТО:

Естонією,

Францією,

Німеччиною,

Нідерландами,

Норвегією,

Іспанією,

Великою Британією,

США.

Раніше естонський посол в Україні Каймо Кууск заявив, що Естонія вже передала ЗСУ THeMIS. Цей безпілотник має на меті максимально замінити людей на полі бою. Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном і може розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину.