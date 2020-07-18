США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Диломаты рассчитывают, что это значительно повысит военную мощь ВМС Украины.

Информацию об этом обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере. Он поблагодарил американских партнеров.

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Что известно об американских военных катерах для Украины

Шесть катеров уже готовятся к отправке в Украину в рамках политики помощи США по соответствующим программам.

Остальные Украина сможет купить у США за средства оборонного бюджета.

По словам Кулебы, поддержка Вашингтона поможет ВСУ развить современные, взаимосовместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии. Он также отметил растущее доверие между США и Украиной.

Что известно о патрульных катерах

Mark VI – современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

Катер имеет длину почти 26 метров. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами. Это обеспечивает катеру максимальную скорость.

Катер вооружен двумя автоматическими 25 миллиметровыми артустановками, в которых есть возможность дистанционного управления.



Американский катер Mark VI / Фото AP

Что известно о военной помощи США Украине

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что составляет свыше 6,6 миллиарда гривен. Именно столько рекомендовал Пентагон.

Какую еще технику Украина получит от США:

средства контрбатарейной борьбы;

транспортные средства;

медицинское оборудование;

осуществление подготовки подразделений ВСУ.

Обратите внимание! США акцентируют внимание на поддержке ВМС ВСУ. Это связано с агрессивными действиями российского флота в Черном и Азовском морях.