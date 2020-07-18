США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Диломати розраховують, що це значно підвищить військову потугу ВМС України.

Інформацію про це оприлюднив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері. Він подякував американським партнерам.

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Що відомо про американські військові катери для України

Шість катерів уже готуються до відправки в Україну в межах безпекової допомоги США за відповідними програмами.

Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

За словами Кулеби, підтримка Вашингтона допоможе ЗСУ розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії. Він також додав про зростаючу довіру між США та Україною.

Що відомо про патрульні катери

Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Катер має довжину майже 26 метрів. Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами. Це забезпечує катеру максимальну швидкість.

Катер озброєний двома автоматичними 25 міліметровими артустановками, в яких є можливість дистанційного керування.



Американський катер Mark VI / Фото AP

Що відомо про військову допомогу США Україні

Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що становить понад 6,6 мільярда гривень. Саме стільки рекомендував Пентагон.

Яку ще техніку Україна отримає від США:

засоби контрбатарейної боротьби;

транспортні засоби;

медичне обладнання;

здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.

Зверніть увагу! США акцентують увагу на підтримці ВМС ЗСУ. Це пов'язано з агресивними діями російського флоту в Чорному й Азовському морях.