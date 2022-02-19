В частности, говорилось об увеличении роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора нашего государства. При этом Малпасс отметил успехи Украины.

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Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за 350 миллионов долларов финансовой поддержки,

– сказал Зеленский.

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