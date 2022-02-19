Зокрема, мовилося про збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору нашої держави. При цьому Малпасс відзначив успіхи України.

Читайте також Зеленський зустрівся з Джонсоном у межах Мюнхенської конференції

Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проєкти в Україні. Дякую за 350 мільйонів доларів фінансової підтримки,

– сказав Зеленський.

Допомога від партнерів