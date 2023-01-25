Когда в Украину поступят первые Leopard 2: Писториус заявил об "изменении правил игры"

Германия приняла судьбоносное решение о передаче Украине Leopard 2. Борис Писториус – министр обороны Германии – ответил, когда поступят первые танки.

Писториус заявил, что очень скоро украинских защитников будут обучать на танках Leopard 2. Также уже скоро стартует уточнение маршрутов поставок.

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Между тем, первые Leopard 2 поступят в Украину уже через 3 месяца. Писториус назвал это решение – историческим.

Это потенциально важное "изменение правил игры" в этой войне или на этом этапе войны,

– подчеркнул министр обороны.

В первый батальон Leopard, который получит Украина, войдут относительно новые танки, находящиеся на складе Бундесвера.

На втором этапе второй батальон будет сформирован из старых танков. Министр обороны подчеркнул, что для этого необходимо немного больше времени.

Зеленский поблагодарил Германию

Владимир Зеленский 25 января провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Украинский лидер поблагодарил канцлера Германии за важные и своевременные решения.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, "зеленый свет" партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях", – заявил Зеленский.



Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канал