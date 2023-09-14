Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник. Он считает успехи украинских ударов по Крымскому полуострову положительной тенденцией, однако предостерегает от их переоценки.

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Большой шаг вперед, но пока не переломный

Пораженный сегодня утром С-400 – это лучший противовоздушный комплекс, находящийся на вооружении российской армии. Соответствующие источники утверждают, что на 2021 год оккупанты изготовили около 600 пусковых установок этого типа, объединенных в 75 дивизионов.

"То, что Вооруженным Силам удалось это сделать, это в очередной раз ревизует российскую систему противовоздушной обороны. И это очередной серьезный удар по России как по продавцу оружия, ведь один такой дивизион С-400 на мировых рынках стоит около 1 млрд. долларов. Это невероятно много", – подчеркнул Черник.

С учетом того факта, что это уже второе поражение флагмана российского ПВО, можно заключить, что российское оружие существенно переоценено, а украинские военные нарастили свои средства поражения и умение их применять.

"Однако не стоит поднимать слишком высокую планку ожиданий. Уничтожение очередного комплекса С-400 – это хороший шаг вперед к переломной точке в войне, но до этого перелома еще предстоит долгий путь", – предположил военный эксперт.

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О каких неочевидных проблемах россиян свидетельствуют взрывы в Севастополе

Уникальное поражение подлодки с помощью авиационной ракеты является большим успехом Сил обороны. На момент атаки он стоял на ремонте в Севастополе и мог быть безвозвратно уничтожен вместе с десантным кораблем "Минск".

"Лодка класса "Варшавянка" имеет четыре ракеты "Калибр" на борту и может наносить удары из подводного положения на глубине до 50 метров. Поразить его в открытом море мы бы не смогли", – отметил Черник.

Также показательно, что пораженная подлодка "Ростов-на-Дону" Россия была капитально отремонтированна в 2021 году. Не прошло и 2 лет, как ей пришлось снова встать на ремонт из-за большого объема выполненной боевой работы.

Почему "Ростов-на-Дону" износился за 2 года войны

Каждый ракетный пуск – это нагрузка на шахту, с которой она запускается. Когда ракета зажигает свой двигатель, огромное количество узлов и механизмов разогревается до температуры в тысячи градусов по Цельсию. Российская промышленность не отличается качественной работой с материалами, поэтому чрезмерные нагрузки подлодки постепенно изнашиваются.

Не менее важно, что при этом пострадал судоремонтный завод: как минимум 2 сухих пока вышли из строя. А это целая куча самых сложных механизмов, которых России неоткуда взять. Вероятно, и другие российские корабли будут иметь такие же проблемы, так что оккупантам придется задуматься, стоит ли их нагружать таким количеством ракетных пусков, которые они делали до сих пор.

Но это не отменяет угрозу, исходившую от российского черноморского флота. У захватчиков еще остается десяток кораблей, способных запускать ракеты типа "Калибр", и они будут продолжать это делать.

Обратите внимание! Еще прошлой зимой Россия столкнулась с дефицитом ракет "Калибр". Накануне войны агрессор располагал около 500 подобными образцами вооружения. По сообщениям украинской разведки, Россия способна производить около 20-25 "Калибров" в месяц.

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