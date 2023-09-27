Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, дизельное топливо возили через российские блокпосты.

Обратите внимание ООН и МАГАТЭ наконец-то заметили реальные случаи российского террора на Запорожье

Украина поставляла дизтопливо на оккупированную ЗАЭС

Как рассказал Галущенко, в общей сложности было доставлено на Запорожскую АЭС около 500 тонн дизеля.

Украину, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы, когда 7 раз был блэкаут, у нас не произошла авария,

– отметил министр.

Сам глава Минэнерго назвал эту ситуацию "парадоксом".

Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.

"По факту россияне там контролируют, да и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блекаутов и один бы случился и не хватило бы дизеля – это ядерная авария", – добавил он.

Какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС