Есть определенная проблема: авиаэксперт проанализировал недавние потери F-16

16 мая ориентировочно в 03:30 пропала связь с самолетом F-16. В Воздушных силах сообщили, что летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиапушку. На борту возникла нештатная ситуация, пилот смог катапультироваться.

Авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя в эфире 24 Канала это событие, высказал мнение, что если уже было потеряно четыре самолета, не вступая в боестолкновения, то стоит сделать вывод, что какие-то действия являются неправильными.

Смотрите также В Норвегии подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16: когда будут истребители

Что могло произойти с F-16 во время полета 16 мая

По словам авиаэксперта, вероятно существует системная, организационная или техническая проблема, которая приводит к потерям самолетов. На этот раз пилот остался жив.

Мы потеряли четыре самолета. Что могло быть? Гонялся за "Шахедом", который летит 150 – 180 километров в час, это ниже, чем посадочная скорость F-16. Посадочная скорость – это когда теряются возможности управления самолета, возможен взрыв и тогда он падает,

– объяснил Криволап.

Для того, чтобы ударить по "Шахеду" из пушки самолета, надо приблизиться к нему не встречным курсом, а где-то позади, выше или сбоку, но не по его траектории полета. Ночью, когда видимость плохая, надо приблизиться к воздушной цели, в этих условиях успеть ударить по ней и отойти – непросто.

Авиаэксперт предположил, что в двигатель самолета мог попасть обломок дрона. Этого достаточно, чтобы он остановился. Криволап отметил, что в этой ситуации важно проанализировать определение самой задачи – гоняться на F-16 за "Шахедами".

Это, как подчеркнул Криволап, не очень рациональный способ уничтожать дроны-камикадзе, он рискованный. Для этого, по его убеждению, надо привлекать совсем другие средства.

"Однако армия – это ригидная система, которая не хочет серьезно меняться, заглядывать в будущее, думая, какие виды вооружения нужны для тех вызовов, которые будут возникать, чтобы была возможность эффективно на них реагировать", – отметил Криволап.

Какая есть альтернатива F-16 для сбивания "Шахедов"

Уже более года продолжаются разговоры о самолетах малой спортивной авиации, которые есть в наличии, есть и пилоты к ним. Авиаэксперт отметил, что они могут сбивать "Шахеды" и уже оборудованы тепловизорами, но есть службы, которые говорят, что это не годится.

"В 32 странах мира такие самолеты сертифицированы, а в Украине они не могут пройти сертификацию, потому что такой у нас руководитель госавиаслужбы. Организационных ресурсов хоть и хватает, но они не используются для того, чтобы решить простые задачи, в частности по уничтожению "Шахедов", – подытожил Криволап.

Напомним, что в Воздушных силах заверили, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота F-16, который катапультировался, нашли и эвакуировали. Самочувствие летчика удовлетворительное. Для объективного выяснения всех обстоятельств этого события назначена комиссия, которая уже начала работать.