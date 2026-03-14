Хотелось бы, чтобы кто-то сказал "спасибо", – Зеленский о помощи США с дронами-перехватчиками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал благодарности от президента США Дональда Трампа за готовность Украины помочь с дронами-перехватчиками. По его словам, Киев рассматривает такую поддержку как ответ на помощь, которую США оказали в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции France Inter.

Благодарили ли США Украину за помощь?

Журналист поинтересовался у Зеленского, чувствует ли он определенный "реванш" из-за того, что теперь уже Украина предлагает помощь партнерам, в частности для отражения иранских атак на Ближнем Востоке, а не наоборот. В ответ президент сказал, что имеет "другое чувство".

Он объяснил, что хорошо помнит, как это – оказаться в ситуации, когда помощь не поступает сразу. Поэтому, когда Украина получила запрос от США и государств Ближнего Востока, реакция была быстрой.

"Моя реакция очень проста на слова "А что вы за это хотите?". Это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос защиты гражданских людей, это номер один, что нам было нужно в первый день, когда гибли наши люди. Все долго решали, как помочь Украине. Мы сейчас решили отправить экспертов. Что они нас попросили, мы это и сделали", – говорит Зеленский.

Он также отметил, что вопрос использования перехватчиков обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом никаких условий для сотрудничества Украина не выдвигала, ведь, за как сказал Зеленский, "Франция нам помогала, мы помогаем Франции".

На вопрос, поблагодарил ли его Дональд Трамп за предложение помощи, Зеленский ответил, что такой благодарности не получал и не ожидает ее. Президент подчеркнул, что для него важнее то, что США поддерживали Украину, а теперь Киев может помочь защитить американских военных.

Однако впоследствии он добавил: "Хотя хотелось бы, чтобы кто-то сказал "спасибо". Мы любим, когда нас благодарят".

