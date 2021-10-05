Об этом заявил гендиректор директората политики в сфере обороны Минобороны Юрий Пунда во время Варшавского форума по безопасности.
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Пунда отметил, что украинская военная авиация устарела. Однако, по его словам, в конфликте с Россией сложно использовать боевые самолеты, поскольку враг обладает мощной ПВО.
В нашей ситуации – это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями ВВС. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО, чем ударных мощностей ВВС,
– сказал он.
По его словам, ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС. И именно поэтому наше руководство предоставляет больший приоритет ПВО.
В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время оборонное ведомство планирует замену устаревших боевых самолетов на новые. Этот вопрос обсуждают, но все зависит от бюджета.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. По его словам, для этого ведутся переговоры не только с США, но и с другими государствами.