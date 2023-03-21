Чиновница отметила, что заседание вместе с украинской стороной в формате Совета ЕС по общим вопросам становится хорошей регулярной практикой. По ее словам, во время председательства в Раде Испания также продолжит приглашать министров из Киева, сообщает 24 Канал.

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В ходе Совета ЕС по общим вопросам Стефанишина с коллегами обсудили процесс имплементации реформ и подготовку к началу переговоров по вступлению в ЕС. Европейские коллеги высказали свои комментарии по поводу реформ, и Украина примет это во внимание.

Мы проговорили, что будет прогресс реализации политических критериев, связанных с дальнейшим движением Украины в ЕС. Получили некоторые рекомендации, взяли это как задание на дом,

– сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что важнейший результат сегодняшней встречи это начало разговоров о том, как начать переговоры по вступлению в ЕС.

"Мы уже говорили о том, как начать переговоры по членству и надеюсь, что мы проложим путь к этому решению до конца этого года", – заявила она.

Также министры обсуждали и процесс, который будет проходить в процессе членства – это интеграция во внутренний рынок и дальнейшая торговая либерализация. Стефанишина отметила, что эта процедура необходима украинской экономике и бизнесу.

Напомним, Европейская комиссия предоставит предварительную оценку выполнения семи рекомендаций Украиной в конце этой весны. Ожидается, что оценка также будет дана Молдове и Грузии.

Когда Украина начнет переговорный процесс по членству в ЕС