Чиновниця зазначила, що засідання разом з українською стороною у форматі Ради ЄС із загальних питань стає гарною регулярною практикою. За її словами, під час головування у Раді, Іспанія також продовжить запрошувати міністрів з Києва, повідомляє 24 Канал.

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Під час Ради ЄС із загальних питань Стефанішина з колегами обговорили процес імплементації реформ та підготовку до початку переговорів до вступу до ЄС. Європейські колеги висловили свої коментарі щодо реформ й Україна візьме це до уваги.

Ми проговорили, що буде прогрес реалізації політичних критеріїв пов'язаних з подальшим рухом України до ЄС. Отримали деякі рекомендації, взяли це як завдання додому,

– сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка наголосила, що найважливіший результат сьогоднішньої зустрічі це початок розмов про те, як розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

"Ми вже говорили про те, як розпочати перемовини щодо членства і сподіваюсь що ми прокладемо шлях до цього рішення до кінця цього року", – заявила вона.

Також міністри обговорювали і процесі, які відбуватимуться у процесі членства – це інтеграція до внутрішнього ринку та подальша торгова лібералізація. Стефанішина зазначила, що ця процедура необхідна українській економіці та бізнесу.

Нагадаємо, Європейська комісія надасть попереднью оцінку щодо виконання семи рекомендацій Україною в кінці цієї весни. Очікується, що оцінка також буде надана Молдові й Грузії.

Коли Україна розпочне переговорний процес щодо членства в ЄС