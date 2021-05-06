Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21
Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21. Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях кампании Fires Shock.
Источник:Укринформ
Учения НАТО начались 4 мая на полигонах в Эстонии. Об этом во время телефонного брифинга рассказал полковник Даниэль Миллер, командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США.
К теме Стартовали учения НАТО Defender Europe 21 с участием 26 государств
Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21
Даниэль Миллер отметил, одно из центральных событий кампании Fires Shock – обучение под названием Dynamic Front. В 2021 году оно состоится на полигоне Графенвер в Германии.
В рамках Dynamic Front мы используем боевую мощность 1 800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых предусматривает участие Украины в этой тренировке,
– сообщил он.
По словам полковника армии США, все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.
Военные учения НАТО Defender Europe 21: что известно
- 4 мая 2021 года стартовали ежегодные учения НАТО Defender Europe, которые проводятся под руководством Соединенных Штатов. Они направлены на формирование готовности и взаимодействия между военными США, НАТО и стран-партнеров.
- Участие в учениях НАТО Defender Europe 21 примут 28 тысяч военных из 26 государств.
Поделиться новостью