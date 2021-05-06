Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21. Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях кампании Fires Shock.

Учения НАТО начались 4 мая на полигонах в Эстонии. Об этом во время телефонного брифинга рассказал полковник Даниэль Миллер, командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США.

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Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21

Даниэль Миллер отметил, одно из центральных событий кампании Fires Shock – обучение под названием Dynamic Front. В 2021 году оно состоится на полигоне Графенвер в Германии.

В рамках Dynamic Front мы используем боевую мощность 1 800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых предусматривает участие Украины в этой тренировке,

– сообщил он.

По словам полковника армии США, все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.

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