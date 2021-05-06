Україна приєднається до навчань НАТО Defender Europe 21
Україна долучиться до навчань НАТО Defender Europe 21. Українські військові візьмуть участь в окремих заходах кампанії Fires Shock.
Джерело:Укрінформ
Навчання НАТО розпочалися 4 травня на полігонах в Естонії. Про це під час телефонного брифінгу розповів полковник Даніель Міллер, командувач 41 бригади польової артилерії армії США.
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Україна приєднається до навчань НАТО Defender Europe 21
Даніель Міллер зазначив, однією з центральних подій кампанії Fires Shock є навчання під назвою Dynamic Front. У 2021 році вони відбудуться на полігоні Графенвер, що в Німеччині.
У рамках Dynamic Front ми використаємо бойову потужність 1 800 учасників від 16 країн НАТО зі всієї Європи, одна з яких передбачає участь України в цьому тренуванні,
– повідомив він.
За словами полковника армії США, всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила.
Військові навчання НАТО Defender Europe 21: що відомо
- 4 травня 2021 року стартували щорічні навчання НАТО Defender Europe, які проводяться під керівництвом Сполучених Штатів. Вони спрямовані на формування готовності та взаємодії між військовими США, НАТО та країн-партнерів.
- Участь у навчаннях НАТО Defender Europe 21 візьмуть 28 тисяч військових з 26 держав. Тренування будуть проходити в понад 30 навчальних зонах у 12 країнах.
- Одне з основних завдань – продемонструвати здатність виступати стратегічним партнером з питань безпеки у західних Балканах та Чорноморському регіоні, одночасно підтримуючи можливості в Північній Європі, Кавказі, Україні та Африці.
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