Посол страны-агрессора в Вене михаил ульянов призвал к уничтожению украинцев без пощады. Хотя он быстро удалил свой пост, скриншоты не горят. Теперь Украина добивается ответной реакции мирового сообщества.

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Украинская сторона призывает к ответственности

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал все дипломатическое сообщество Вены бойкотировать ульянова и объявить его персоной нон грата в Австрии.

Посол России Михаил Ульянов призывает к уничтожению украинской нации. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать ульянова, а в стране пребывания в Австрии – объявить его персоной нон грата,

– сказал Николенко.

Что случилось

19 августа ульянов распространил твит Зеленского о новом пакете военной помощи от США, прокомментировав его просто и лаконично: "никакой пощады украинскому населению".

Через несколько минут ульянов удалил свой твит и опубликовал новый, но поздно – скриншоты разлетелись по сети.

Написав новый твит ульянов "извинился", заявив, что якобы не то имеет в виду, при этом добавив циничное и не менее отвратительное: "я забыл, с кем имею дело".

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