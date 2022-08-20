Посол країни-агресорки у Відні михайло ульянов закликав до знищення українців без жодної пощади. Хоч він швидко видалив свій пост, скриншоти не горять. Тепер Україна домагається відповідної реакції світової спільноти.

До теми У Держдепі побоюються визнання росії державою-спонсоркою тероризму: у ЗМІ пояснили причини

Українська сторона закликає до відповідальності

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав усю дипломатичну спільноту Відня бойкотувати ульянова та оголосити його персоною нон грата в Австрії.

Посол росії михайло ульянов закликає до знищення української нації. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата,

– сказав Ніколенко.

Що трапилось

19 серпня ульянов поширив твіт Зеленського про новий пакет військової допомоги від США, прокоментувавши його просто та лаконічно: "жодної пощади українському населенню".

За кілька хвилин ульянов видалив свій твіт та опублікував новий, але пізно – скриншоти розлетілись мережею.

Написавши новий твіт ульянов "вибачився" заявивши, що нібито не те має на увазі, при цьому додавши цинічне та не менш огидне: "я забув, з ким маю справу".

До теми – путін хоче приїхати на саміт G20: дивіться відео