Посол країни-агресорки у Відні михайло ульянов закликав до знищення українців без жодної пощади. Хоч він швидко видалив свій пост, скриншоти не горять. Тепер Україна домагається відповідної реакції світової спільноти.
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Українська сторона закликає до відповідальності
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав усю дипломатичну спільноту Відня бойкотувати ульянова та оголосити його персоною нон грата в Австрії.
Посол росії михайло ульянов закликає до знищення української нації. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата,
– сказав Ніколенко.
Що трапилось
- 19 серпня ульянов поширив твіт Зеленського про новий пакет військової допомоги від США, прокоментувавши його просто та лаконічно: "жодної пощади українському населенню".
- За кілька хвилин ульянов видалив свій твіт та опублікував новий, але пізно – скриншоти розлетілись мережею.
- Написавши новий твіт ульянов "вибачився" заявивши, що нібито не те має на увазі, при цьому додавши цинічне та не менш огидне: "я забув, з ким маю справу".
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