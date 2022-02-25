Украинский лидер отметил, что украинские города держат оборону.

Важно Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам, – Зеленский обратился к Европе

Зеленский пристыдил итальянского премьера

Ранее итальянский премьер Марио Драги пожаловался, что ему не ответил президент Украины. На это Зеленский сказал:

Погибли люди. В следующий раз я попытаюсь изменить расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время.

Россия в ночь на 24 февраля коварно напала на Украину. Оккупанты из "Градов" били по украинским городам. Ряд стран мира осудили агрессию и начали вводить санкции против России. Однако Владимир Зеленский заявил, что этого недостаточно.

Отметим, что Италия – одна из четырех стран, которые не поддержали отключение России от SWIFT. Эксперт отметил, что эта страна традиционно дружественна к россиянам.