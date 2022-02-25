Український лідер зауважив, що українські міста тримають оборону.

Важливо Як ви будете захищати себе, якщо так повільно допомагаєте нам, – Зеленський звернувся до Європи

Зеленський присоромив італійського прем'єра

Раніше італійський прем'єр Маріо Драгі поскаржився, що йому не відповів президент України. На це Зеленський сказав:

Загинули люди. Наступного разу я спробую змінити розклад війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в певний час.

Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Окупанти з "Градів" гатили по українських містах. Низка країн світу засудили агресію та почали вводити санкції проти Росії. Однак Володимир Зеленський заявив, що цього недостатньо.

Зауважимо, що Італія – одна з чотирьох країн, які не підтримали відключення Росії від SWIFT. Експерт зазначив, що ця країна традиційно дружня до росіян.