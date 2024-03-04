Представитель Главного управления разведки в эфире телемарафона заявил, что новая украинская техника уже доказала свою эффективность на поле боя. По словам Андрея Юсова, ее использовали во время оборонительной операции и дальнейшего прикрытия отхода украинских подразделений из Авдеевки, пишет 24 Канал.

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Что известно о новом украинском оружии

Это на самом деле удивительная история, когда на месте сумели восстановить, не потеряв боевые возможности, из имеющихся материалов, или из техники, которая уже не была пригодна. Или изготавливая собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы из советской техники. Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях,

– заявил Юсов.

Он уточнил, что "Секач" и "Характерник" использовали в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на Востоке.

Украина – в тройке производителей дронов в мире