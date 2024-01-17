В то же время в России фиксируют проблемы с производством вооружения. В противном случае они бы не обращались за помощью в Иран и Северную Корею. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Производство дронов в Украине.

Как отметил Данилов, поставки оружия, которые сейчас получает Минобороны, осуществляют частные компании в Украине. По его словам, они очень быстро перенастраиваются на "военные рельсы".

Он также подчеркнул, что в первую очередь эти компании понимают тот факт, что такое предоставление вооружения для ведомства является отличным шансом для развития бизнеса компаний и его развития.

Я могу сказать по БПЛА. Наша страна сегодня точно находится в первой тройке стран мира, которая производит эти средства. Она производит настолько современное вооружение, что уже наши партнеры обращаются к нам. Они изучают технику, которую производят наши частные компании,

– рассказал секретарь СНБО.

В частности, Данилов отметил, что Британия первой дала "зеленый свет" по совместной работе в военно-промышленном комплексе. По его словам, мы не можем осознать, насколько исторический документ было подписано на прошлой неделе.

Украина наращивает собственное производство