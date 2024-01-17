В то же время в России фиксируют проблемы с производством вооружения. В противном случае они бы не обращались за помощью в Иран и Северную Корею. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Производство дронов в Украине.
Как отметил Данилов, поставки оружия, которые сейчас получает Минобороны, осуществляют частные компании в Украине. По его словам, они очень быстро перенастраиваются на "военные рельсы".
Он также подчеркнул, что в первую очередь эти компании понимают тот факт, что такое предоставление вооружения для ведомства является отличным шансом для развития бизнеса компаний и его развития.
Я могу сказать по БПЛА. Наша страна сегодня точно находится в первой тройке стран мира, которая производит эти средства. Она производит настолько современное вооружение, что уже наши партнеры обращаются к нам. Они изучают технику, которую производят наши частные компании,
– рассказал секретарь СНБО.
В частности, Данилов отметил, что Британия первой дала "зеленый свет" по совместной работе в военно-промышленном комплексе. По его словам, мы не можем осознать, насколько исторический документ было подписано на прошлой неделе.
Украина наращивает собственное производство
- Недавно Умеров отметил, что производство беспилотников в Украине растет. По его словам, из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит, вероятно, все или даже больше. Денежные средства были перечислены только недавно и работа уже начинается. Дело в том, что до сих пор большинство производителей не работало в таком количестве, пока это только тестируют.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк 14 января рассказал, что в Украине сейчас выпускают снаряды разных модификаций. В частности, началась работа над 155 миллиметровым калибром. Также производятся мины, дальнобойные ракеты, артиллерия – и средства, и стволы в отдельности. Однако все нужно увеличивать в масштабах. По его словам, можно выпускать, например, 10 – 30 ракет, а можно, если масштабировать, выпускать по 300 – 400 ракет. Впрочем, для этого требуются определенные производственные возможности.
- Предприниматель и волонтер Юрий Голик с партнерами собрал команду разработчиков и организовал производство ряда украинских дронов разного назначения. Новая модель БПЛА STING-2 имеет более мощный двигатель и емкость аккумулятора. Недавно работоспособность обновленной модификации ударного дрона проверили в тестовых полетах. Благодаря изменению и доработке технических компонентов инженерам удалось увеличить комфортную боевую нагрузку до 4 килограммов. Вес батареи STING-2 при этом составляет 1,2 килограмма.
- В Украине разработали особый боеприпас для FPV-дронов. Он способен пробивать броню. В "Армии дронов" рассказали, что известно об этом боеприпасе EFP-S. В частности, отметили, что он способен противодействовать легко бронированной технике врага. Известно, что его боевая часть имеет ударное ядро, а также мощное заброневое действие и большую дальность дистанционного поражения.