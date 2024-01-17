Водночас у Росії фіксують проблеми із власним виробництвом озброєння. В інакшому випадку вони б не зверталися за допомогою до Ірану та Північної Кореї. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Виробництво дронів в Україні

Як зазначив Данілов, постачання зброї, яке наразі отримує Міноборони, здійснюють приватні компанії в Україні. За його словами, вони надзвичайно швидко переналаштовуються на "військові рейки".

Він також наголосив, що першочергово ці компанії розуміють той факт, що таке надання озброєння для відомства є чудовим шансом для розвитку бізнесу компаній та його розвитку.

Я можу сказати щодо БпЛА. Наша країна на сьогодні точно знаходиться в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби. Вона виготовляє настільки сучасне озброєння, що вже наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають техніку, яку виготовляють наші приватні компанії,

– розповів секретар РНБО.

Зокрема, Данілов зазначив, що Британія першою дала "зелене світло" щодо спільної роботи у військово-промисловому комплексі. За його словами, ми не можемо усвідомити те, наскільки історичний документ було підписано на минулому тижні.

Україна нарощує власне виробництво