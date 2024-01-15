В "Армії дронів" розповіли, що відомо про цей боєприпас EFP-S. Зокрема зазначили, що він здатний протидіяти легкоброньованій техніці ворога.

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Що відомо про бронепробивний боєприпас

Це озброєння ефективне проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами,

– кажуть в "Армії дронів".

Відомо, що його бойова частина має "ударне ядро", а також потужну заброньову дію та велику дальність дистанційного ураження.

Основні характеристики:

вага елемента, що вражає: 165 грамів;

165 грамів; швидкість елемента, що вражає: 1800 метрів на секунду;

1800 метрів на секунду; радіус ефективного ураження: 8 метрів.



Цей боєприпас має можливість пробивати броню / Фото "Армія дронів"



Цей боєприпас має можливість пробивати броню / Фото "Армія дронів"

За наявною інформацією, боєприпас EFP-S складається зі:

знімної частини корпусу;

гвинтів кріплення знімної частини;

ковпачка для фіксації детонатора;

адаптера для кріплення до рами дрона;

прицілу для вивіряння курсової камери;

гумової підкладки.

За наявною інформацією, відповідна конструкція кріпиться до FPV-дрона завдяки нейлоновим хомутам.

Володимир Зеленський у зверненні від 14 січня пообіцяв, що дронів буде більше. Він також звернув увагу на те, що Україна посилить свою протиповітряну оборону.

Україна матиме більше дронів

За словами президента України, перші два тижні 2024 року додали нашій державі сил і можливостей. Зокрема, мова йде про нові пакети підтримки, спрямованої на наше військо.

Крім того, є ще й необхідні домовленості. Вони стосуються спільного виробництва зброї та снарядів. Зокрема, особливо чутливого питання – дронів. Президент запевнив, що їх буде більше.

Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам'ятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна має достатній потенціал, щоб пройти важкий шлях війни. Він наголосив, що у нашої держави є потенціал для об'єднання світу та перемоги. Головне, переконаний він, вірити у свої сили та Україну.