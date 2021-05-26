На совместной с Шмид пресс-конференции в Киеве Кулеба обратился к ней с просьбой увеличить количество усилий ОБСЕ на крымском направлении.

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Украина просит ОБСЕ уделять больше внимания Крыму

Я обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла большее внимание ситуации в оккупированном Крыму. Нам нужно, чтобы организация уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые подрывают базовые принципы и обязательства ОБСЕ,

– отметил Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ урегулирование украинско-российского вооруженного конфликта. Глава МИД подчеркнул, что Украина ценит усилия ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии.

Шмид за расширение возможностей СММ в Украине

Хельга Шмид отметила, что необходимо расширить возможности СММ ОБСЕ в Украине проводить наблюдения. Также, по ее словам, следует прилагать больше усилий, чтобы вести серьезную работу по разминированию.

К сожалению, в течение последних нескольких месяцев мы увидели, что там (на Донбассе – 24 канал) растет напряжение, и были нарушения режима прекращения огня. Такая ситуация фиксируется нашей мониторинговой миссией, которая нам напоминает о таких нарушениях ежедневно,

– заявила она.

Генеральный секретарь ОБСЕ добавила, что СММ надо применять дополнительные меры по усилению режима прекращения огня.

Справка. Хельга Шмид осуществляет визит в Украину, во время которого она планирует в течение 26 – 30 мая встретиться с высокопоставленными чиновниками и посетить зону проведения операции Объединенных сил.